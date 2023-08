Hoog Catharijne bestaat 50 jaar en dit is wat bezoekers ervan vinden: ‘Nu wil ik er wél doorheen lopen’

Column Dít is volgens Jerry het échte Utregs (en niet wat Elise Schaap uitkraamt tijdens een rondje door de stad)

Omdat collegaatje Angela de Jong nog steeds op vakantie is, neem ik eenmalig haar televisierubriek even waar. Want vanavond wordt op RTL4 een bijzondere aflevering van het programma Blablabla met Elise Schaap uitgezonden. Daarin probeert de van oorsprong Rotterdamse actrice/comédienne, bekend van onder andere haar rol in Undercover, zichzelf iedere week een ander Nederlands dialect of accent aan te leren.