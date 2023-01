Hoog Catharijne wil energieverbruik verminderen: roltrappen en verlichting vaker uit

Op een grote banner in het winkelcentrum is te lezen dat Hoog Catharijne al ‘geruime tijd enkele maatregelen neemt’ om het energieverbruik in het gebouw te verminderen. Het winkelcentrum is in principe 24 uur per dag toegankelijk: hoewel restaurants en winkels aan het einde van de avond sluiten, kunnen bezoekers de looproute tussen het station en de binnenstad wel dag en nacht gebruiken.