Horeca en schouwburg worden gek van bedelende en dealende verslaafden: ‘Junk stond met mes op terras’

Skeelers aan en gaan! De Utrecht Skate Parade komt er weer aan

Staan jouw rolschaatsen of skates ergens in een hoekje? Tijd om ze onder het stof vandaan te trekken en ervoor te zorgen dat de wieltjes weer draaien als een zonnetje, want de Utrecht Skate Parade is terug! De eerste tocht van dit jaar is op vrijdag 5 mei.