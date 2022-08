Hotel aan de Ganzenmarkt ontruimd vanwege rookontwikkeling

Mooiste buiten­beeld van het land staat in De Bilt: ‘Jongen van 18 die neerdaalt in hel die Nederland was’

Het mooiste buitenbeeld van Nederland staat in De Bilt en is al jaren dagelijks voor iedereen gratis te bewonderen. Toch was de vreugde er bij de familie van de in 2014 overleden Jits Bakker niet minder om toen afgelopen weekeinde bekend werd dat zijn beeld postuum werd onderscheiden. ,,Hartverwarmend.”

22 augustus