Hotel Woudschoten in Zeist ‘gaat de hele wereld over’ door briefje Van Gaal bij wedstrijd tegen Argentinië

Naast de namen van Weghorst en De Jong zal de argeloze tv-kijker gisteravond nóg iets zijn opgevallen. Het nu al beroemde tactiek-briefje van Van Gaal was geschreven op een blocnote van hotel Woudschoten in Zeist. ,,Leuk hé, dit gaat de hele wereld over.”

Pas met plan B kreeg het Nederlands voetbalelftal gisteravond op het WK in Qatar vat op tegenstander Argentinië. Oranje poetste een 2-0 achterstand weg. Eén van de meest besproken momenten was een foto van het briefje waarop Van Gaal de tactiek voor dat plan B had neergekrabbeld.

Een wakkere fotograaf schoot het plaatje, toen Van Gaal even zijn stoel had verlaten. De foto werd even later voor het oog van miljoenen kijkers op de televisiebeelden getoond. Op het papier staat plan B met uitblinker Wout Weghorst als invaller, die twee doelpunten maakte. Uiteindelijk redde Nederland het niet, want de Argentijnen namen de strafschoppen beter.

In Zeist was het de medewerkers van hotel Woudschoten direct opgevallen. ,,Ja, leuk hè”, zegt een medewerkster. ,,Dit gaat de hele wereld over. Het is een goede reclame. Maar of er nu mensen vanwege dit briefje naar ons toe komen, dat weet ik natuurlijk niet.”

Van Gaal en de spelers gebruiken het hotel als uitvalsbasis om bij het KNVB-centrum te kunnen trainen. ,,Hij zal een kladblokje van ons hebben meegenomen.”

