Houten viert eindelijk weer de Cultuurnacht: ‘Met liefde, daar zijn we allemaal wel aan toe’

Danstalent Lima (13) staat in finale Holland’s Got Talent (en maakt kans op 50.000 euro)

Ze is nog maar 13 jaar, maar ze staat vrijdag in de finale van het populaire tv-programma Holland's Got Talent. De hoofdprijs? Een bedrag van 50.000 euro. De Utrechtse Lima Keskin-Bakker (13) en haar dansteam kijken uit naar dit superspannende moment in hun carrière.

25 oktober