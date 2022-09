Houten voert emotioneel debat over windpark Goyerbrug, ‘geluksbomen’ lijken er toch komen

Ruben Berendts strijdt al 18 jaar voor windmolens bij Goyerbrug: ‘Ik ga net zolang door tot ze er staan’

Houtenaar Ruben Berendts is al achttien jaar bezig Windpark Goyerbrug van de grond te krijgen en in het zicht van de haven is hij niet van plan nog een duimbreed toe te geven: ,,Wij stoppen niet. Wij gaan net zolang door tot die windmolens er staan.’’

8 september