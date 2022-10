Houten vraagt niet langer naar handtekening vader of moeder: ‘Kan als kwetsend worden ervaren’

Werelds: ,,Behalve twee moeders of twee vaders kunnen ouders ook overleden zijn of niet in beeld. Dan is dit niet passend en kan dit zelfs als kwetsend worden ervaren.’’ Als voorbeeld noemt zij het formulier om een paspoort voor een kind aan te vragen. Dat moet worden ondertekend door vader en moeder/gezaghouder.

Neutrale aanhef

De gemeente Houten had zich voorgenomen dit jaar inclusiever taalgebruik te gaan hanteren in zijn communicatie met inwoners. Brieven krijgen dan een neutrale aanhef. In plaats van ‘geachte heer Jansen’ staat er bijvoorbeeld ‘geachte J. Jansen’ boven.

Houten wil hiermee een samenleving voorstaan ‘waarin iedereen kan meedoen en waarin niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten’. Tenzij het wettelijk verplicht is, wordt niet langer gevraagd of iemand een man is of een vrouw. Er wordt dan gesproken over ‘partner’. In plaats van meneer of mevrouw wordt gekozen voor ‘bewoner’.