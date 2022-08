Houtense burgemeester over 135 asielzoekers in hotel: ‘Wij moeten de troep maar opruimen’

Gedicht over wielerron­de Vuelta vanaf vandaag op trappen Jaarbeurs­plein te lezen

Op de trappen van het Jaarbeursplein in Utrecht is vandaag een gedicht over de wielerronde La Vuelta onthuld. Het gericht werd geschreven door stadsdichter Ruben van Gogh ter ere van de Vuelta, die van 18 tot en met 20 augustus door de Domstad rijdt.

8 augustus