Houtense vrienden Djofre en Freek runnen samen de Koffiefiets: ‘Alles in onze levens is met elkaar verweven’

Iedere dag starten Djofre en Freek met een kop zwarte koffie in hun loods. ,,Ogen dicht en dan wanen we ons even in Italië’’, zegt Djofre. ,,Dat land is de plek waar het idee voor een bedrijf begon. Ik was daar en zag iedereen ’s ochtends eerst genieten van een bakkie. Nog voordat ze beginnen met werk of andere taken van de dag. Die gewoonte wilde ik graag naar Nederland brengen. Rustig de dag starten met overheerlijke koffie.”