Huisartsen overspoeld met telefoontjes van studenten met schurft: ‘Sommige nachten maar 2 uur geslapen’

Lisa* (23) is zo’n student, ze woont in studentencomplex De Sterren in Utrecht. In het huis waar ze woont heerst niet voor de eerste, tweede of derde keer schurft. Inmiddels is het al voor de vierde keer raak. Lisa zelf heeft voor de tweede keer schurft. ,,Overdag is het nog wel te doen, maar ’s nachts is de jeuk echt heel erg. Sommige nachten heb ik daardoor maar twee uur geslapen.”