Huizen in Polder Rijnenburg vér weg: D66 draait zo vaak en hard dat ze hele wijk energie kunnen bieden

column Geen huizen in polder Rijnenburg? ‘Alleen mensen die in luxeposi­tie onder een Utrechtse steen leven, redeneren zo’

Onze boodschappen deden we negen jaar lang in een XL-container. Dat werd nog een XXL-exemplaar, omdat het beloofde winkelcentrum pas in 2014 openging in plaats van 2007. De huisarts zat tijdelijk in een huis. Het consultatiebureau was 40 minuten lopen met de kinderwagen. De kortste weg was over de torenhoge ijzeren trap van het tijdelijke treinstation Terwijde, een soort Meccano-bouwpakket zonder lift.

19 december