Huizen opkopen voor verhuur? Het zou verboden moeten worden. En dat is precies wat Utrecht wil doen

Goede onderbouwing

Volgens Diepeveen vraagt wat Utrecht wil ‘zorgvuldig onderzoek en een goede onderbouwing’. ,,In Rotterdam was het betrekkelijk eenvoudig, want die voeren het in in een paar wijken met een lagere prijsgrens. Hoe dat bij ons uitpakt, hangt af van het onderzoek, de wens is het te doen voor de hele stad. Tegelijkertijd voelen wij ook de urgentie dit zo snel mogelijk in te voeren. We zetten alles op alles om dit snel te regelen.’’