Huizen slopen voor groen om de stad gezond te houden? ‘Kan in Utrecht opnieuw gebeuren’

huis te koop Geheel gasloos wonen in de polder: ‘Heerlijke plek voor kinderen om op te groeien’

Vera (27) en Rick (29) Hoekwater willen dichter bij familie in Brabant wonen en zetten daarom hun huis in Zijderveld te koop. De woning is geheel gasloos en twee jaar geleden opgeleverd.

20 november