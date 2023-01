Huizenprijzen dalen in provincie Utrecht het hardst van heel Nederland

In alle provincies daalden de prijzen. Dat is in negen jaar, na het eerste kwartaal van 2013, niet meer voorgekomen. De gemiddelde prijzen van woningen in Nederland zijn met 2,4 procent gedaald. Het kleinst was de daling in Limburg: 1,2 procent. Het aantal woningtransacties is in tien van de twaalf provincies gestegen in vergelijking met het derde kwartaal. Alleen in Flevoland en Utrecht gebeurde dat niet.