Hulp van familie in ziekenhuis? Lezers zouden het zeker doen (maar er zijn ook nog veel vragen)

‘Waakhond’ faalt, met duizenden dode vissen in De Bilt en Utrecht als gevolg: ‘Desastreus’

Vele duizenden dode vissen drijvend in De Bilt en Utrecht. Dat was het gevolg van een storing in een rioolwaterzuiveringsinstallatie in De Bilt. De oorzaak van die storing is nu achterhaald.