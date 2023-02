Hulpacties in Utrecht: zo help je Turkije en Syrië na de aardbevingen

indebuurt.nlVerwoeste gebouwen en duizenden doden: grote kans dat je een machteloos gevoel bekruipt als je de beelden van het door aardbeving getroffen gebied in Turkije en Syrië ziet. Utrecht leeft mee en hangt de vlag op het stadhuis halfstok . Je hoeft als Utrechter niet stil te zitten: deze hulpacties zijn er in Utrecht:

Hulpacties in Utrecht via Ulu Moskee

De Ulu Moskee in Lombok coördineert alle hulpacties die in Utrecht georganiseerd worden. Via de moskee doneer je geld via Islamitische Stichting Nederland op rekeningnummer NL75RABO0130404535.

Kerk in Actie

Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie de lokale kerken. Kerk in Actie zamelde eerst geld in via een bankrekeningnummer, maar inmiddels verlopen donaties via Giro 555.

Turks Cultureel Centrum Utrecht – Tijdelijk gestopt

Bij het Turks Cultureel Centrum Utrecht (T.C.C.U.) aan Tractieweg 214 was een grote inzamelingsactie. Er kwam in korte tijd zoveel binnen, dat de inzameling tijdelijk is stopgezet. Houd de Instagrampagina in de gaten voor updates.

Meer hulpacties in Utrecht

Dinsdag 7 februari zijn verschillende Utrechtse partijen bij elkaar gekomen voor een brainstorm, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten. De verwachting is dat er meer hulpacties komen. Via dit artikel houden we je op de hoogte. Ben of ken je iemand die ook iets organiseert? Laat het ons weten via utrecht@indebuurt.nl.

