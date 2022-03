Hulpbehoevende vrouw met rollator beroofd van iPad door ‘helpende’ jongen

Wat te doen aan het dramati­sche woningaan­bod in Nieuwegein: dit is wat de partijen beloven

Met een wachtlijst van maar liefst 12,5 jaar mag je in Nieuwegein van geluk spreken als je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. En wanneer die dan te klein, te groot of op een andere manier totaal ongeschikt wordt, zit je op slot. Geen wonder dat de Nieuwegeinse partijen deze gemeenteraadsverkiezingen vooral inzetten op de woningmarkt.

11 maart