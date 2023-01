Humoronderzoek ‘Laat me niet lachen!’ laat zien: Utrechters houden van grappen en grollen

Utrechters houden ervan om te lachen. Misschien wist je dat al, maar het is nu ook echt gebleken uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Op een schaal van 5 waardeert de gemiddelde Utrechter humor in het dagelijks leven met een 4,4.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een humoronderzoek van de universiteit in samenwerking met televisieprogramma Het Klokhuis. Het onderzoek ‘Laat me niet lachen!’ is begin oktober gestart tijdens Weekend van de Wetenschap en loopt nog tot juni.

Van de deelnemende Utrechters gaf 50 procent een maximale score op de stelling ‘humor is belangrijk in mijn leven.’ Groningers, Friezen en Zeeuwen waarderen humor het hoogst met een gemiddelde score van 4,7. Flevolanders hechten de minste waarde aan humor.

Quote Vrouwen zoeken een man die grappig is, maar mannen zoeken niet een vrouw die grappig is Madelijn Strick

Onderzoeker Madelijn Strick herkent in de eerste resultaten ook een verschil tussen mannen en vrouwen dat te herleiden valt naar de echte wereld: ,,In de datewereld zie je vaak dat vrouwen een man zoeken die grappig is, maar mannen zoeken niet een vrouw die grappig is. Mannen zoeken echter wel een vrouw die om hun grappen lacht.”

Deelnemers gezocht

De universiteit is nog op zoek naar deelnemers tussen de 8 en 100 jaar. Deelnemers kijken een aantal fragmenten van Het Klokhuis. Dat kunnen grappige of serieuze scènes zijn, of allebei. Vervolgens worden een aantal vragen gesteld als ‘wat is de rol van humor bij communicatie op dagelijks niveau?’ en ‘welke grappen zorgen voor veel kijkplezier?’

Utrechters kunnen nog deelnemen aan het humoronderzoek via www.uu.nl/onderzoek/laat-me-niet-lachen.

