Huurprijzen in Utrecht marktconform? Marieke noemt het graaierij van de ergste soort

Utrecht zal niet voor derde keer fout maken met grote gevolgen voor huurders: ‘Het is duur leergeld geweest’

Tot twee keer toe maakte Utrecht dezelfde fout met grote financiële gevolgen voor huurders. Ze legde afspraken over betaalbaarheid van woningen niet vast, waardoor bewoners veel meer huur kwijt zijn dan de bedoeling was. De gemeente zal zich dit niet nóg een keer laten gebeuren. Niet alleen zijn intern procedures verbeterd, de naïviteit bij het huidige stadsbestuur is ook verdwenen.

13 januari