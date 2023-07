Hypermoderne kassaloze supermarkt had amper klanten, dus komen ze nu met iets heel opvallends

COLUMN Jerry verlangt terug naar een ‘niet te zuipen bakkie troost’

In de historische centrum van het Zuid-Franse stadje Bayonne stapte een Nederlands echtpaar het koffiezaakje binnen. Het duo plofte neer aan een tafeltje, en wachtte tot hun bestelling werd opgenomen. Even later ontspon zich een wonderlijke discussie waarin de Nederlandse vrouw in het Engels ging uitleggen wat een espresso was –‘it’s a small coffee‘-, en de bazin van het koffietentje in het Frans tegenwierp dat ze dat niet had. Hier schonk men uitsluitend café. ,,C’est la meme!”, sprak ze gallisch.