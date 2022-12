Iedereen een cadeautje uit de grote box: Hoog Catharijne houdt inzameling voor kansarme kinderen

Neergesto­ken jongen (15) uit Utrecht na nacht in ziekenhuis weer thuis: ‘Het was echt kantje boord’

Het had weinig gescheeld of de 15-jarige jongen die dinsdagochtend in de wijk Overvecht in Utrecht werd neergestoken, had het niet overleefd. Het was ‘kantje boord’ volgens een woordvoerder van de politie.

30 november