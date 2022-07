IJssalon in Utrecht dicht. De reden? Het is té warm

Silke (18) vindt maar geen kamer, dus hing ze een QR-code op in de stad: ‘Huisgenoot aangeboden’

Maandenlang zoeken naar een studentenkamer en keer op keer achter het net vissen. Silke (18) is het zat. Ze koos voor een bijzondere aanpak: de studente in spe plakte pamfletten door de stad met daarop een QR-code. Wie een huisgenoot zoekt kan het ding scannen en met haar in contact komen.

20:59