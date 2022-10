IJsselstein heeft half miljoen euro in kas voor aanpak energiearmoede (en zo wordt het besteed)

Uitgaan in eigen dorp? Voor deze jongeren is er niks te doen: ‘Ik ga niet elke week taxi naar Utrecht betalen’

Dansen, zoenen en flirten in de kroeg? In veel middelgrote gemeentes in de regio Utrecht is dat er niet bij voor jongeren. Waar het uitgaansleven vroeger bruiste in discotheken en kroegen, moeten jongvolwassenen nu op zoek naar ander vertier. Óf ze moeten naar de grote stad.

8 oktober