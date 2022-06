IJsselstein krijgt LDIJ-VVD-CDA coalitie

update Het leven van hond Joep werd ooit gered, nu redt hij het leven van een moederloze babyzwaan

Een slimme hond heeft gisteren het leven van een babyzwaan gered in Wijk bij Duurstede. Samen met zijn baasje maakte hond Joep een wandeling, vlakbij de sluizen. Nadat Joep wat ging drinken en hij de bosjes in liep voor zijn behoefte, kwam hij terug met een jong zwaantje in zijn bek.

8 juni