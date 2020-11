IJsselstein neemt met vrachtwagens afscheid van verongelukte truckfanaat: ‘Bartje maak ze gek daarboven’

Deze hadden we nog niet in Utrecht (maar nu wél): een vegan studenten­ver­e­ni­ging

26 november In Utrecht zijn er ontzettend veel verenigingen waar een student zich bij aan kan sluiten. Bijvoorbeeld een waar alleen dames lid zijn of waar je geen ontgroening hoeft te ondergaan. Een vegan variant? Die was er nog niet in onze stad, schrijft de website Indebuurt Utrecht. Maar nu wél.