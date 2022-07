IJsselstein tolereert omgekeerde vlaggen, ‘maar komt een moment dat ze opgeborgen moeten worden’

Column Jerry voelt nóg de paniek in zijn lijf als hij terugdenkt aan het moment dat de ‘tandenbeul’ op school was

Nederland kent gratis tandzorg voor kinderen tot achttien jaar. Hoeveel andere landen die luxe kennen, durf ik niet te zeggen, maar heel veel zullen het er niet zijn. Dat geen Nederlands kind met een rottend gebitje over straat hoeft, is zowel een symbool van welvaart als beschaving. In armere of barbaarsere landen (hallo Amerika!) is een slecht gebit het meest zichtbare symptoom van armoede. Gezegend is het land waar de armen durven lachen.

15 juli