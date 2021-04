IJsselsteiner (45) die dacht af te spreken met ‘Roosje’ (14) en in val pedojagers trapte moet vijf maanden cel in

Teveel beesten dicht bij elkaar en dus grijpt Houten in op kinderboer­de­rij: tien tot vijftien dieren weg

8:08 Op de kinderboerderij aan de Keercamp in Houten leven teveel beesten te dicht op elkaar. Hun leefomstandigheden zijn daarmee niet optimaal en de kans op ziektes te groot. De gemeente Houten grijpt daarom in door een deel van de dieren over te plaatsen naar bijvoorbeeld een kinderboerderij of een zorgboerderij elders waar zij minder dicht op elkaar gepropt hun leven kunnen leiden.