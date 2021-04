IJverige gemeentewerker met onkruidbrander vernielt per ongeluk kunstwerk van 250.000 euro: ‘Heel erg spijtig’

COLUMN De drukke afvalschei­dings­sta­ti­ons doen denken aan ‘vrijdag­mid­dag op de Kanaal­straat’, vindt Jerry

8:00 Voor de automatische slagboom van het afvalscheidingsstation in Lunetten stond gisterenmiddag een file die diep in het Zwarte Woud eindigde. Een handige jongen die op de fiets was gekomen, slalomde er vrolijk doorheen teneinde wat snoeiafval te dumpen, en een beroemde Utrechtse filmregisseur had zijn auto aan de straat geparkeerd om te voet verder te gaan met in elke hand drie tassen rommel.