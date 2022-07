'Ik ben nog altijd trots dat ik hier geboren ben’

,,Ik woonde als enig kind met mijn ouders boven het café van mijn vader, café Jongerius heette het toen. Nu is dat het Springhavercafé. Ik weet nog goed dat mijn moeder de ballen gehakt maakte voor het café, ze waren erg lekker en ik gebruik het recept nog steeds. Ik kwam niet veel in de zaak, dat wilde mijn vader niet. Vreemd genoeg gaf hij mij toen ik klein was al een kleine biljartkeu, terwijl ik nauwelijks boven het biljart uitstak. Ooit, toen mijn ouders mij kwijt waren, schakelden ze de buurt in om mij terug te vinden. Een hoertje, dat in de steeg om de hoek woonde, liet een klant meezoeken, is me later verteld.