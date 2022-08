‘Ik hoorde geschreeuw’, en daarna werd er geschoten bij Julianapark: gewonde naar ziekenhuis

updateIn de buurt van het Julianapark in Utrecht is vanavond een gewonde gevallen bij een schietincident. Een traumahelikopter is in het park geland en een politiehelikopter vliegt boven de stad. Er is ook mogelijk een verdachte aangehouden.

,,Ik hoorde geschreeuw en keek uit het raam, toen ik een man over straat zag rennen, achtervolgd door een groepje mannen”, vertelt een jonge vrouw , die op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en Julianaparklaan woont.

,,Er gebeurt in deze buurt wel vaker wat en ik dacht eerst aan een verkeersruzie, maar toen zag ik dat de voorste man zich omdraaide en een pistool in zijn hand had. Hij schoot op de mannen die hem achtervolgden. Ik ben toen gelijk weggegaan bij het raam.”

Kogelhulzen op de stoep

Ze heeft niet gezien of er iemand werd geraakt. ,,Gelukkig heb ik dat niet gezien. Ik hoop dat ik kan slapen vanavond.” De politie bevestigt dat er iemand gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. Over zijn of haar toestand is niks bekend.

De politie heeft een deel van de Amsterdamsestraatweg afgezet waar geschoten is. Er liggen kogelhulzen op het wegdek en op de stoep.

Een fotograaf ter plaatse meldt dat een man in het Julianapark in de boeien is geslagen door de politie. Een woordvoerder kon niet bevestigen of deze man ook daadwerkelijk als verdachte is aangehouden. Ondertussen vliegt een politiehelikopter over de stad, op zoek naar mogelijke andere verdachten.

Een deel van het park en de Amsterdamsestraatweg is afgezet voor sporenonderzoek.

Volledig scherm In het Julianapark in Utrecht is mogelijk geschoten. Een traumahelikopter is in het park geland en er is een man aangehouden. © Koen Laureij

Volledig scherm Een deel van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is afgezet na een schietpartij. © Koen Laureij

