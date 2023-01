Ikea Utrecht omgetoverd tot dateparadijs: ‘Koudste dagen van het jaar worden zo hopelijk de warmste’

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te organiseren?

,,Deze tijd heeft iedereen het over de stijgende kosten van het leven: boodschappen, energierekening, benzineprijzen, noem maar op. We willen op een positieve manier relevant zijn en denken dat we mensen wel een handje kunnen helpen in de liefde. Liefde is tenslotte ook een vorm van warmte, waarmee we van de koudste dagen van het jaar hopelijk de warmste kunnen maken.”

Hoe kan die warmte er dan voor zorgen dat mensen geld besparen in deze dure tijden?

,,Zelf ben ik ook single. Ik betaal in mijn eentje voor de boodschappen en kachel. Maar er is vast iemand die dezelfde levensstijl heeft waarmee ik de kosten van mijn huishouden zou kunnen delen. Het gaat ons dus om de kosten in de energierekening omlaag brengen door op zoek te gaan naar andere vormen van warmte. Met een knipoog natuurlijk.”

Quote We hadden plek voor duizend 18-plus­sers en het is ontzettend snel gegaan allemaal Jurriaan Zuiderhoek

Hoe gaat het date-evenement eruit zien?

,,We hebben natuurlijk een groot restaurant, woonkamers en afdelingen met banken en bedden. Alles wordt beschikbaar voor de dates. We delen de deelnemers in in categorieën op basis van leeftijd en voorkeur. Om zo veel mogelijk mensen te leren kennen, duurt elke date vijf minuten. En mocht er iemand tussen zitten waarmee je graag nog een Zweeds balletje wil eten, kan dat na afloop bij de borrel.”

,,Verder krijgt iedereen aan het begin van het evenement een goodiebag. Daarin zit een flesje water, pepermuntjes en gesprekskaarten. Mocht het dus even stilvallen, kun je daar altijd nog naar teruggrijpen voor een geslaagde date.”

Hoe staat het ervoor met aanmeldingen?

,,We zijn sinds maandagochtend helemaal vol! We hadden plek voor duizend 18-plussers en het is ontzettend snel gegaan allemaal. Dat laat maar zien hoe veel mensen op zoek zijn naar de liefde, ook in de Ikea.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.