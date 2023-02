Illegaal vuurwerk gevonden tijdens controle bij bedrijf in Harmelen

Een van de doelen van de controle was om te zoeken naar aanwijzingen van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden: ,,We verwachten van ondernemers dat ze op een eerlijke manier zaken doen en zich aan de regels houden. Ondermijnende criminaliteit is een diepgeworteld probleem en daar hebben we ook in onze gemeente mee te maken. Daarom voeren we regelmatig dit soort controles uit en is het tegengaan van ondermijning een prioriteit.’’ Zijn collega van Oudewater, Danny de Vries: ,,Ondermijnende criminaliteit vormt een groot risico voor onze samenleving.’’