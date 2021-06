Illegale bewoning aangetroffen op bedrijventerrein in Culemborg: ‘Gevaar voor leefbaarheid van de stad’

Horecabaas Sidney kocht 36 radio’s: voetbal kíjken in zijn kroeg mag niet, maar wie zei iets over luisteren?

17 juni Geen Oranje op grote schermen? Dan gaan we voor retro, dachten ze bij Roost langs de Singel in Utrecht. Daar keert het nostalgische radioverslag in volle glorie terug, tijdens EK-wedstrijden zoals donderdagavond. Eigenaar Sidney Rubens heeft speciaal transistorradio’s aangeschaft. Bij andere cafés kijken ze reikhalzend uit naar versoepelingen.