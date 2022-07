In Cathy’s appartement pal onder het dak is het net een oven: ‘Het is onmenselijk’

Update Grote stroomsto­ring in Zeist van korte duur: 2.300 huishou­dens hebben weer stroom

In Zeist was er sinds 09.24 uur een grote stroomstoring gaande in postcodegebied 3701, dit laat Stedin weten op Twitter. Zo’n 2.300 huishoudens zaten kort zonder stroom. De storing kwam door schade tijdens graafwerkzaamheden. Inmiddels is de storing verholpen.

18 juli