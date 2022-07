In Cathy’s appartement pal onder het dak is het tropisch warm: ‘Het is onmenselijk’

Daar gáát je muziekin­stal­la­tie: politie op ladderwa­gen verstoort feestje op dakterras aan Voorstraat

Feestvierders die in de nacht van maandag op dinsdag op een dakterras aan de Voorstraat in het centrum veel geluid veroorzaakten, moeten verbaasd hebben gekeken toen ze politieagenten met een ladderwagen in de lucht zagen. De politie was op zoek naar de bron van het geluidsoverlast en na deze gevonden te hebben met de ladderwagen, werd er een boete uitgeschreven.

10:17