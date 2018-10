In Culemborg omgebrachte Griekse vrouw mogelijk slachtoffer van jaloerse partner

Het Openbaar Ministerie wil geen enkele toelichting geven op de toedracht van het misdrijf in de nacht van zondag op maandag in een appartement aan de Culemborgse Herenstraat. Daarbij werd de 31-jarige partner van het slachtoffer aangehouden, op verdenking van moord of doodslag. Hij is afkomstig uit het eveneens Griekse Larisa.

Deligianni verliet enkele jaren geleden Griekenland om eerst in een restaurant in Oostenrijk, en uiteindelijk in Culemborg te gaan werken.

Toedracht

Het onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld in de nacht van zondag op maandag is volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog volop gaande. Ze wil niets zeggen over de toedracht of de doodsoorzaak, anders dan dat Deligianni door geweld om het leven is gekomen. In en rond de woning in Culemborg is het onderzoek klaar. De zwarte schermen en onderzoeksunit zijn verwijderd.