In de botenparade vaart vast een Trijn van vandaag mee, fier op Utrecht en de Utrechtenaren

Geen bom, maar ontplofte boom zorgt voor paniek en enorme ravage: ‘Houtsnip­pers lagen in de woonkamer’

Het was een felle flits, vrijwel direct gevolgd door een keiharde, gortdroge knal. Alsof er een bom ontplofte. Maar het was geen explosief dat afging, het was een boom die uiteen spatte. Met in de Culemborgse wijk Landzicht grote paniek en enorme ravage tot gevolg.

1 juni