In de kerk die kardinaal Eijk wilde sluiten, verdringen zich nu duizenden mensen rond de ‘mooiste kerststal’

Waarom er niet één maar twéé keer 13.000 kaarsjes worden aangesto­ken voor lichtjes­avond in Vreeswijk

Na twee jaar afwezigheid is het woensdagavond zover: Kaarslicht in Vreeswijk. Zo’n 13.000 kaarsjes zorgen dan voor een feeërieke sfeer in het voormalige schippersdorp. Maar om die op tijd te laten branden, is een strakke operatie nodig. En moeten ze twéé keer worden aangestoken.

13 december