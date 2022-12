In deze gemeente mag je helemáál geen vuurwerk afsteken (maar mensen knallen er tóch druk op los)

Opnieuw midden in de nacht explosie bij woning, mogelijk vuurwerk door brievenbus: ‘Om te janken’

Voor de tweede keer binnen een week klonken in de nacht knallen rond een woning aan de Melkweg in Maartensdijk. Woensdagnacht ging een explosief af, in de woning. ,,Ik hoop dat ze hem pakken.”

