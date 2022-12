In deze gemeente staan nu bijna acht keer meer huizen te koop: ‘Excessen in de hand gewerkt’

De woningmarkt is in Wijk bij Duurstede in rustiger vaarwater gekomen. ,,Sinds september is de markt volledig omgeslagen: van een krankzinnige naar een fatsoenlijke markt’’, zegt makelaar Robbert May van Winvest.

Gemiddeld stonden tot september ongeveer tien woningen in Wijk bij Duurstede te koop, nu zijn het er 75. Robert May: ,,Ik ben blij met deze ontwikkeling. Ik kan nu weer op een normale manier met mijn vak bezig zijn. Ik heb weer alle tijd om met kopers een huis te bezichtigen. Soms ga ik wel drie keer kijken. Het zijn geen vluggertjes. Kopers kunnen nadenken over hun aankoop en zich breder oriënteren. Zoals het hoort.”

De makelaar weet dat er krapte op de woningmarkt is en altijd zal blijven. Maar excessen werden volgens hem door collega-makelaars in de hand gewerkt.

Kon hij sier maken

May: ,,Als je weet dat een huis 4,5 ton waard is, waarom zet zo’n makelaar het dan te koop voor 4 ton? Om een stormloop op dat huis uit te lokken. Kon hij sier maken bij de verkoper als hij het huis voor 460.000 euro verkocht had. Dus niet 60.000 maar 10.000 euro boven de waarde.’’

Quote De mensen hebben nu weer tijd om rustig rond te kijken en te bieden Berry van Engelen

Terughoudender om te kopen

Dat de prijzen van koopwoningen dalen, vindt May een logische zaak. ,,Mensen zijn terughoudender om te kopen. Onzekerheid over de economie, kosten van levensonderhoud en vooral van energie fors gestegen, plus gestegen hypotheekrente. Verkopers moeten zich realiseren dat de overwaarde van hun huis is gedaald en nog verder zal dalen volgens de prognoses. Vloog een tussenwoning kort geleden nog weg voor vier tot viereneenhalve ton, die tijd is voorbij.’’

Net als May is Berry van Engelen van Fidiom blij dat de hausse op de huizenmarkt voorbij is. Voor hem zijn hypotheken en verzekeringen de hoofdzaak. Als hij een huis verkoopt, is dat voor hem ‘een krent in de pap’. Van Engelen: ,,De mensen hebben nu weer tijd om rustig rond te kijken en te bieden. Het is goed dat de gekte van overbieden met 10.000 tot 50.000 euro en soms zelfs een ton nu bijna niet meer voorkomt.’’

