In deze Utrechtse buurt loopt strijd om zeldzame gratis parkeerplaatsen uit de hand: vernieling en bedreiging

Het was er áltijd al druk. Maar sinds een paar maanden is het vrijwel onmogelijk om een plek voor je auto te vinden in het gebied tussen de Rijnlaan en de Merwedekade in Utrecht. Daar vind je namelijk zeldzame gratis parkeerplaatsen. Automobilisten van heinde en ver stoppen in de straat, parkeren hun wagen en reizen vervolgens verder met het openbaar vervoer of op een meegebrachte vouwfiets. Buurtbewoners zien het met lede ogen aan.