In deze Utrechtse gemeente sneuvelden de meeste wethouders. En andere weetjes over de verkiezingen

Deze partij kreeg in 2018 slechts 91 stemmen

Waar de ene politicus duizenden stemmen binnenhengelt, moet de ander al blij zijn met een handjevol. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, was de partij Jezus Leeft niet bepaald de kiezersfavoriet. Zo wist lijsttrekker Ramon Bosch in Lopik slechts 91 stemmen te vergaren. Ook in Veenendaal bungelde de partij onderaan de lijst met 115 stemmen.