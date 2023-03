In deze voormalige stadsboerderij in Vianen is menig feestje gevierd, nu staat het te koop

FC Utrecht-trai­ner Silberbau­er koestert terugkeer Dost: ‘Hij is een geweldig wapen’

De kans is groot dat Bas Dost zondag, wanneer FC Utrecht in Nijmegen NEC treft, weer tot de wedstrijdselectie behoort. Na weken van blessureleed is hij weer inzetbaar. Dit geldt vermoedelijk nog niet voor Taylor Booth, die gisteren nog apart van de groep trainde. Al is ook zijn rentree aanstaande.