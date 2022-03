In deze wijk was de opkomst bij de verkiezingen het laagst: ‘Jongeren verscheurden hun stempas’

Verliezen­de partijen GroenLinks en D66 lijken opnieuw tot elkaar veroor­deeld in politiek versnip­perd Utrecht

Ondanks fors zetelverlies blijven GroenLinks (9) en D66 (8) de grootste partijen in Utrecht. Een coalitie zonder beide lijkt de komende vier jaar ondenkbaar in de stad. Het aantal partijen in de gemeenteraad neemt toe van twaalf naar vijftien. De nieuwkomers zijn Volt (3), EenUtrecht (1) en BIJ1 (1).

17 maart