In een theaterstuk je diepste gevoelens delen: deze zeven Culemborgse vrouwen doen het

Verhalen over de liefde, ouders, vallen en daarna weer opstaan, ze zijn universeel en passeren de revue in de theatervoorstelling Hayat . Bedacht in de Culemborgse wijk Terweijde en vanaf maandag te zien. Zeven vrouwen tussen de 35 en 70 jaar en met een kleurrijke achtergrond spelen de hoofdrollen.

Hayat is Arabisch en betekent leven. ,,Het gaat dan ook over het leven van vrouwen die hier hun hele leven geworteld zijn, gekomen zijn voor de liefde of gevlucht uit hun moederland’’, vertelt regisseur Suzanne Reindersma. ,,Vrouwen met kinderen, zonder kinderen, gescheiden en getrouwd. Met roots op de Molukken, in Tanger, Rabat, Rusland en Nederland.”

,,Het is voor het eerst dat zo’n groep samen iets maakt’’, vervolgt ze. En, verwijzend naar de – door sommige media sterk opgeblazen - rellen tussen Molukse en Marokkaanse Culemborgers zo’n twaalf jaar geleden: ,,Ik weet zeker dat mensen zich dit theaterstuk over tien jaar nog herinneren.’’

Pijn, angsten en verlangens

Theatermaakster Suzanne Reindersma studeerde in 2007 af aan de HKU met de voorstelling Naima en Latifa, gebaseerd op verhalen van Marokkaanse vrouwen die van huis zijn weggelopen. Sindsdien is ze bezig levensverhalen om te zetten in theater. Echte, rauwe verhalen die de pijn, angsten en verlangens van mensen blootleggen.

Op haar curriculum vitae prijken stukken als K*eiland, over leven als jongere in Kanaleneiland, Casa, hoe het is om te leven tussen twee culturen, en Expeditie Staatslieden, een theaterroute op markante locaties en in knusse huiskamers in de Utrechtse Staatsliedenbuurt.

Quote Wat me opviel was dat iedereen er in zijn eigen bubbel leefde Suzanne Reindersma

Zes jaar geleden kwam ze in Culemborg te wonen. ,,In Terweijde, waar ik – toen kon dat nog – met succes de prijs omlaag heb onderhandeld’’, zegt ze lachend. Om ernstig te vervolgen: ,,Wat me opviel was dat iedereen er in zijn eigen bubbel leefde.”

Vanuit mijn eigen fascinatie

Het idee voor de voorstelling werd ruim twee jaar geleden geboren. ,,Dat kwam door een aantal factoren. Nieuwsgierigheid, corona en het feit dat mijn vader ziek werd. Ook was ik ondertussen gescheiden en woonde ik met mijn kinderen.

Al die ervaringen wilde ik delen, en dan vooral met andere vrouwen. Ik startte vanuit mijn eigen fascinatie en ging op zoek. Zo zocht ik samenwerking met ELKWelzijn, gooide lijntjes uit bij de vrouwensportschool en benaderde vrouwen op het schoolplein van mijn kinderen. We startten met een kennismakingsworkshop.’’

Onder vrouwen die aanhaakten waren Narjesse Narcis El Aboussi en Lida Gerd. De eerste geboren en getogen in Culemborg en met Marokkaanse roots, van de tweede stond de wieg in de Kaukasus. Spelervaring hadden ze alleen tijdens hun jeugd. ,,Toen ik klein was, zei mijn moeder altijd: jij bent een echte actrice’’, herinnert Gerd zich. Ze woont 21 jaar in Nederland, heeft vier kinderen en volgt een tolkenopleiding. Waarom ze speelt? ,,Ik schreef al gedichten en liedjes.”

Quote Het gaat over trauma’s, levensge­beur­te­nis­sen, scheiding en vluchten Suzanne Reindersma

El Aboussi, moeder van drie, was op school altijd heel verlegen. ,,Maar nu ik als loopbaancoach werk, zeg ik tijdens trainingen: ga terug naar je innerlijke kind. En onder het motto ‘practice what you preach’ ben ik zelf ook gaan spelen.’’

Echte Culemborgers

De vrouwen, die elkaar voorheen niet kenden, delen hun diepste gevoelens. Van daaruit ontstaat het stuk Hayat. ,,De rode lijn is afwijzing’’, legt Reindersma uit. ,,Het gaat over trauma’s, levensgebeurtenissen, scheiding en vluchten. We nemen het publiek mee naar Tanger en naar de Molukken.’’

Gerd en El Aboussi voelen zich echte Culemborgers. ,,Toen ik hier negentien jaar geleden kwam, zei ik: ik blijf hier niet’’, blikt Gerd terug. ,,Maar het is als een moeras, je komt er niet uit. Bovendien, mijn kinderen willen niet weg.’’ El Aboussi woonde vijf jaar elders maar is blij dat ze weer terug is. ,,Ik ervaar Culemborg als één grote groep. Al die culturen zijn een verrijking. De verschillen die er zijn, vormen de toegevoegde waarde.’’

Hayat is vanaf 20 juni vier keer te zien. Kijk op www.projectvida.nl

