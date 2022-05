In een wit gewaad worden de zondes van Mandi-aanhangers afgewassen in de Lek: ‘Je voelt je heel gek’

Gemeente vindt spullen voor wietteelt en gestolen fietsen in garage­boxen in Zeist

In twee parkeergarages aan de Laan van Vollenhoven zijn maandag 250 garageboxen gecontroleerd. Bij het grootste deel van de boxen was alles in orde, maar bij enkele was er sprake van illegale praktijken, waaronder materialen voor wietteelt.

17 mei