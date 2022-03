In het Panbos zag Jerry het effect van tijd: van het verdwenen zand bij de den tot het zand onder de A28

column ‘Winst’ voor GroenLinks? Volgens Jerry niet alleen een verlies in zetels, maar ook in vertrouwen

We constateerden het vorige week al: GroenLinks is de grootste verliezer van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen, maar vierde die nederlaag alsof het een landslide overwinning was. Drie zetels verlies. Een kwart van de kiezers kwijt. En toch kon lijsttrekker Julia Kleinrensink haar vreugde niet bedwingen. Want ondanks die stemmers-exodus was haar partij opnieuw de grootste.

22 maart