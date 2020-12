In januari naar Guido Weijers? Er zijn 500 kaartjes, maar je moet wél een negatieve coronatest hebben

toen en nu Maartens­dijk had Tuindorp gebouwd om de rijke Utrechters naar haar gemeente te lokken

11:00 Het is niet goed te zien, maar op het plaatsnaambordje rechts van de Raiffeisenlaan in Tuindorp staat toch echt ‘Maartensdijk’. En wie naar Maartensdijk fietst, weet hoe gek dat is. Want waarom had dat kleine plattelandsdorpje begin jaren 30 zo’n grote wijk gebouwd, zo ver van het centrum in the middle of nowhere?