In korte broek naar school: Jens (10) en klasgenootjes komen in actie tegen kinderkanker

Jens Heijnen (10) en zijn klasgenoten krijgen deze week wel vreemde blikken van voorbijgangers op straat. Ze lopen in korte broek voor het goede doel. Is dat niet veel te koud? ,,Nee hoor”, lacht Jens.

Samen met zes klasgenoten van de IJsselsteinse Agnesschool doet achtstegroeper Jens mee aan de actie van stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Door deze week in korte broek te lopen, zamelen ze geld in voor een nieuw soort behandeling in het Utrechtse Prinses Máxima Centrum.

De teller staat inmiddels op ruim 1200 euro. ,,Het gaat heel goed!” vertelt Jens trots. ,,We hebben nu al twee keer zo veel geld opgehaald als ik vorig jaar in mijn eentje en dat is véél meer dan verwacht.”

‘Gewoon doen’

De school is volgeplakt met posters, waarop ook een QR-code en een link naar de website staat. ,,We delen flyers uit, gaan langs huizen en vragen in appgroepen aandacht voor onze actie”, vertelt Jens. Dat bleek een succesformule, want keer op keer werd het doelbedrag gehaald en verhoogd. ,,Het zou wel cool zijn als we deze week 1610 euro kunnen ophalen, want dat is precies 1000 euro meer dan ik vorig jaar had.”

Quote Ik draag altijd een korte broek en het is leuk om daar nu iets goeds mee te doen Jens Heijnen, Doet samen met klasgenoten mee met een actie van KiKa

Voor Jens is het dragen van een korte broek niet nieuw: hij heeft er altijd een aan. Ook vorige week, toen het flink vroor. ,,Ik heb het gewoon niet koud.” Dat geldt niet voor zijn moeder en broertje, die tijdens een wandeling over de kerstmarkt hun handen opwarmden aan de blote benen van Jens. ,,Ook voor sommige kinderen is het wel wat moeilijker om in korte broek te lopen”, zegt hij.

Toch kan iedereen het hele jaar een korte broek dragen volgens Jens. ,,Het is in het begin even doorzetten”, weet hij. ,,’s Ochtends vind ik het soms ook heel even fris. Maar het went snel hoor, na een paar dagen merk je het niet meer.” Voor mensen die twijfelen, heeft Jens een simpel advies: ,,Gewoon doen, want je helpt kinderen die heel erg ziek zijn.”

